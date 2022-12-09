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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путина устроил ход спецоперации на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Проблем в ходе проведения спецоперации на Украине нет, она проходит стабильно, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер сделал соответствующее заявление в Бишкеке, на пресс-конференции после состоявшегося заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — сказал Путин.

При этом он признал, что России нужно было «раньше начинать» действовать в ситуации на Украине, хотя на тот момент Москва рассчитывала на мирное решение.

«Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что сможем договориться в рамках минских мирных соглашений», — отметил президент.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

Гаврило Принцип

Во ржака то - Германия, Франция и Нидерланды беспокоятся о поставках беднейшим странам мира.Врут...

EvgenA

Я думаю нужна мобилизация, при этом директора, руководители, алигархи и прочие "влиятельные личности"...