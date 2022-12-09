Путина устроил ход спецоперации на Украине

Проблем в ходе проведения спецоперации на Украине нет, она проходит стабильно, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер сделал соответствующее заявление в Бишкеке, на пресс-конференции после состоявшегося заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — сказал Путин.

При этом он признал, что России нужно было «раньше начинать» действовать в ситуации на Украине, хотя на тот момент Москва рассчитывала на мирное решение.

«Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что сможем договориться в рамках минских мирных соглашений», — отметил президент.