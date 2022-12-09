Путина устроил ход спецоперации на Украине

Фото: © пресс-служба президента РФ
Проблем в ходе проведения спецоперации на Украине нет, она проходит стабильно, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер сделал соответствующее заявление в Бишкеке, на пресс-конференции после состоявшегося заседания Высшего Евразийского экономического совета.
«СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — сказал Путин.
При этом он признал, что России нужно было «раньше начинать» действовать в ситуации на Украине, хотя на тот момент Москва рассчитывала на мирное решение.
«Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что сможем договориться в рамках минских мирных соглашений», — отметил президент.
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