НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Маск анонсировал тотальную зачистку Twitter

Источник:
Sibnet.ru
375 0
Фото: © Yuri Samoilov

Twitter в ближайшее время удалит 1,5 миллиарда учетных записей, где не было публикаций или входов в течение многих лет, написал на своей странице владелец соцсети Илон Маск.

«Twitter скоро начнет освобождать пространство имен для 1,5 млрд учетных записей. Речь идет об очевидном удалении учетных записей без твитов и без входов в систему в течение многих лет», — уточнил он.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter 28 октября, соцсеть обошлась ему в 44 миллиарда долларов. После этого бизнесмен начал ряд кардинальных преобразований.

Так, он распустил совет директоров и сам возглавил компанию и резко сократил количество сотрудников. Кроме этого, Маск выступил за амнистию заблокированных аккаунтов и предложил ввести платную версию соцсети.

Еще по теме
Twitter станет дороже для пользователей iOS
Возможный ЛГБТ‑контент начали помечать во «ВКонтакте»
Дуров порадовался результатам монетизации Telegram
WhatsApp внедрит инновационный поиск сообщений
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
1395
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
4585
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
6106
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
10955
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
16622
3
Как выбрать
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
06.12.22, 21:56
1381
2
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
2301
1
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
20.11.22, 23:11
21957
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
6745
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
5695
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские войска перешли в наступление
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
Межзвездный «корабль пришельцев» Оумуамуа покинет Солнечную систему
Соцсети сообщили о взрыве на аэродроме стратегической авиации
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

Гаврило Принцип

Во ржака то - Германия, Франция и Нидерланды беспокоятся о поставках беднейшим странам мира.Врут...

EvgenA

Я думаю нужна мобилизация, при этом директора, руководители, алигархи и прочие "влиятельные личности"...