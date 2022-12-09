Маск анонсировал тотальную зачистку Twitter

Twitter в ближайшее время удалит 1,5 миллиарда учетных записей, где не было публикаций или входов в течение многих лет, написал на своей странице владелец соцсети Илон Маск.

«Twitter скоро начнет освобождать пространство имен для 1,5 млрд учетных записей. Речь идет об очевидном удалении учетных записей без твитов и без входов в систему в течение многих лет», — уточнил он.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter 28 октября, соцсеть обошлась ему в 44 миллиарда долларов. После этого бизнесмен начал ряд кардинальных преобразований.

Так, он распустил совет директоров и сам возглавил компанию и резко сократил количество сотрудников. Кроме этого, Маск выступил за амнистию заблокированных аккаунтов и предложил ввести платную версию соцсети.