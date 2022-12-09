Aurus отремонтируют деталями от «Жигулей»

Aurus закупит детали для ремонта автомобилей на 480 миллионов рублей, в списке есть комплектующие от «Жигулей».

Автобаза Управления делами президента и Центр транспортного обеспечения МВД разместили тендеры для технического обслуживания автомобилей Aurus. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте госзакупок.

В документах указаны более 6 тысяч позиций общей стоимостью 479 миллионов рублей. В перечне необходимых комплектующих присутствуют сиденье б/у от Audi A8 стоимостью 965 тысяч рублей, дверная ручка от Volvo за 53 тысячи рублей.

Также нужны пара блок-фар общей стоимостью 751 тысяча рублей, выключатель открывания багажника за 70 тысяч рублей и моторное масло Mobil на сумму почти 53 тысячи рублей.

Aurus собирается использовать и детали от отечественных машин. В список вошли болты и гайки от ВАЗа, а также втулка электродвигателя радиатора от ВАЗ-2106.