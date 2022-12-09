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«Газпром нефть» создала катализаторы эффективнее зарубежных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Газпром нефть»

«Газпром нефть» испытала собственные катализаторы каткрекинга и гидроочистки, они показали эффективность на уровне зарубежных аналогов при меньшей стоимости, сообщил генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев.

«В сравнении с зарубежными аналогами наша продукция позволяет увеличить объемы производства бензина и повысить его октановое число. Пилотные партии катализаторов гидроочистки успешно прошли испытания на НПЗ в Москве и Омске и показали эффективность на уровне зарубежных аналогов при меньшей стоимости», — сказал Чембулаев.

По его словам, собственный катализатор каталитического крекинга «Газпром нефти» используют НПЗ компании в Москве, Омске и Ярославле.

«Газпром нефть» планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства — катализаторов гидропроцессов, которые сейчас в России не производятся. В рамках второй очереди состоится пуск линии катализаторов каталитического крекинга.

Раньше на рынке России доля иностранных поставщиков по катализаторам гидроочистки и гидрокрекинга составляла около 100%, каталитического крекинга — порядка 50%. «Наш завод сможет обеспечить потребности российского рынка с учетом действующих и строящихся мощностей, а также позволит экспортировать продукцию», — отметил Чембулаев.

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Экономика #Недра и ТЭК #Омск
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