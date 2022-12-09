Жена Бута рассказала о его ужасном самочувствии

Виктор Бут чувствует себя после дороги ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня, сообщила его жена Алла.

«Виктор Анатольевич себя чувствует ужасно, у него очень сильное истощение. Он не спал до этого три дня. Это связано с дорогой, конечно, и с эмоциональной составляющей», — пояснила супруга Бута ТАСС.

По ее словам, он благодарен американской стороне за уважительное отношение во время обмена. «Благодарен американской стороне за то, что его накормили. Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет. К нему отнеслись очень благородно, с уважением: он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали», — сказала жена.

Она также рассказала, что одна из служащих тюрьмы купила ему одежду на свои деньги. Во время обмена американская сторона извинилась, что не успела подготовить для передачи его рисунки и документы. Семья россиянина рассчитывает, что США передадут их российскому посольству.