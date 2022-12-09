Ученые спроектировали корабль для полетов вне Солнечной системы

Канадские ученые разработали программу по созданию скоростного космического корабля. Он способен быстрее, чем современные аппараты, выбрать за пределы нашей галактики.

Ученых из Университета Макгилла (Канада) на разработку концепции вдохновил полет альбатросов. Исследователи предложили создать корабль, воспроизводящий движения морских птиц в процессе парения. Разгон корабля будет происходить за счет солнечного ветра — потока заряженных частиц.

«Космический аппарат, создающий подъемную силу, движется по кругу между областями гелиосферы, в которых отмечаются разные скорости ветра. При этом он набирает энергию, не используя топлива», — цитирует Vice одного из разработчиков концепции.

Еще одна особенность корабля — магнитогидродинамическое крыло. Это невидимая структура, состоящая из магнитных полей. Они будут взаимодействовать с потоками солнечного ветра, так же как птицы, которые «ловят» потоки ветра.

Корабль сможет разгоняться до такой скорости, чтобы достичь Юпитера не за годы, а за месяцы. До других звезд он мог бы долететь за считанные столетия. Это большой прогресс по сравнению с рассчитанными на много тысяч лет полетами менее скоростных космических аппаратов.