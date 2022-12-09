Путин заявил, что Запад превратил Украину в колонию

Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ как таран против России, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам встречи министров обороны стран-членов ШОС и СНГ.

«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», — цитирует ТАСС российского лидера.

По его словам, события на современной Украине представляют собой тяжелые последствия стремления США сохранить свое доминирование в мире любой ценой.

«Убежден, что характер и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к нашему взаимодействию по линии оборонных ведомств», — подчеркнул Путин, обращаясь к участникам встречи.