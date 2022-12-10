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Психолог назвал причину неисполнения желания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Желание может не исполняться, если оно возникло не из-за внутренних потребностей, а из-за зависти к другим, рассказал психолог Марк Бартон.

Мотивация бывает внешняя, экстенсивная и внутренняя, интенсивная. Часто женщины начинают мотивировать себя не за счет того, что они хотят прийти к результату и получать удовольствие, а из внутренних страхов и переживаний.

Например, женщине 37 лет, нет мужа и детей. Она видит, что все подруги выходят замуж и ставит цель за полтора года выйти замуж и забеременеть. Она может встретить мужчину, но не факт, что станет счастливой.

«Ее внутренняя мотивация не здоровая, несет в себе деструктивную форму. Элементарная зависть, когда женщина завидует успешными подругам», сказал Бартон на YouTube-канале.

Даже если она достигает результата, то не получает от этого удовольствия. Либо отношения несчастливые, либо бизнес развалился. Потому что это не ее желания, они навязаны сверху, и достигаются они из страха. То есть не надо присваивать чужие желания, а действовать только из своих истинных целей.

«Иначе достигая результата женщины разочаровываются и впадает в состояние апатии или депрессии, с которой потом выбираются при помощи психолога», сказал психолог.

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