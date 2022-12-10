Желание может не исполняться, если оно возникло не из-за
внутренних потребностей, а из-за зависти к другим, рассказал психолог Марк
Бартон.
Мотивация бывает внешняя, экстенсивная и внутренняя,
интенсивная. Часто женщины начинают мотивировать себя не за счет того, что они хотят прийти к результату и получать удовольствие, а из
внутренних страхов и переживаний.
Например, женщине 37 лет, нет мужа и детей. Она видит, что
все подруги выходят замуж и ставит цель за полтора года выйти замуж и
забеременеть. Она может встретить мужчину, но не факт,
что станет счастливой.
«Ее внутренняя мотивация не здоровая, несет в себе
деструктивную форму. Элементарная зависть, когда женщина завидует успешными
подругам», — сказал Бартон на YouTube-канале.
Даже если она достигает результата, то не получает от этого
удовольствия. Либо отношения несчастливые, либо бизнес развалился. Потому что
это не ее желания, они навязаны сверху, и достигаются они из страха. То есть не
надо присваивать чужие желания, а действовать только из своих истинных целей.
«Иначе достигая результата женщины разочаровываются и впадает
в состояние апатии или депрессии, с которой потом выбираются при помощи
психолога», — сказал психолог.