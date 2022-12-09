Токсиколог объяснил, почему под алкоголем женщины привлекательнее

Алкоголь заглушает работу нейронов, которые помогают распознавать асимметрию, поэтому женщины воспринимаются как более привлекательные, сообщил токсиколог Алексей Водовозов.
«Мы считаем красивым симметричное, и у нас в головном мозгу есть участки, группы нейронов, которые помогают распознавать асимметрию. Алкоголь заглушает деятельность этих нейронов, и асимметричное мы воспринимаем как симметричное, оно начинает нам казаться красивым и более привлекательным», — объяснил Водовозов в интервью Ирине Шихман (признана иноагентом) в программе «А поговорить?» на YouTube.
Он рассказал об исследовании на мышах-полевках, которые считаются удивительно моногамными животными. Их накачивали алкоголем, и мыши в результате демонстрировали промискуитет (склонность к беспорядочным половым связям).
Еще одна важная вещь — потеря контроля, которая может проявляться в разных вещах. А яркое сексуальное желание, появляющееся у выпившей женщины, это, скорее всего, какие-то подавленные вещи.
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