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Браузер Chrome получил режимы экономии памяти и энергии

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Chrome
Фото: © Sibnet.ru

Браузер Google Chrome получил режимы экономии оперативной памяти и заряда аккумулятора. Опции активируются автоматически и не требуют настройки пользователем.

«В последней версии Chrome для настольных компьютеров мы вводим два новых параметра производительности, благодаря которым Chrome использует до 40% и на 10 ГБ меньше памяти, чтобы ваши вкладки работали бесперебойно, а батарея не разряжалась», — сообщается в блоге Google.

Режим экономии памяти освобождает ее от неиспользуемых вкладок, это полезно при работе на маломощных компьютерах или при параллельном использовании других программ и игр. По заверению разработчиков такой способ не дает браузеру потреблять более 40% имеющейся ОЗУ.

Режим экономии энергии ограничивает фоновую активность браузера и отключает анимации у веб-страниц. Его можно включить вручную, нажав на специальную кнопку, или он активируется автоматически при уровне заряда батареи менее 20%.

Опции будут распространяться в течение нескольких недель. Аналогичные возможности уже есть у браузера Microsoft Edge. Он превращает неиспользуемые вкладки в «спящие», что позволяет экономить ресурсы компьютера и заряд аккумулятора.

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