Twitter станет дороже для пользователей iOS

Премиум-подписка Twitter Blue станет дороже для пользователей iOS. Таким способом социальная сеть будет компенсировать сборы App Store.

Если регистрироваться через сайт, то ежемесячная подписка Twitter Blue обойдется в 7 долларов, при покупке через приложение в iPhone стоимость значительно выше — 11 долларов, сообщает The Independent, обнаруживший нововведение.

Это может быть одним из этапов противодействия Илона Маска и Apple. Таким способом Twitter обеспечивает яблочной корпорации сокращение выручки от покупок в приложении — пользователи будут активировать подписку на сайте, чтобы не переплачивать и та не сможет взимать свой 30% налог.

Apple пригрозил Маску удалением Twitter из магазина приложений

Twitter не единственный сервис, избравший такой путь компенсации сборов Apple. Spotify с 2021 года установил более высокие цены для пользователей iOS, при этом музыкальный сервис позволяет купить подписку дешевле на сайте.