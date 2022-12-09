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Томские ученые разработают диагностику рака по составу воды в теле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТГУ

Ученые Томского и Саратовского государственных университетов разрабатывают уникальную методику диагностики рака, диабета и ожирения, основанном на анализе содержания в тканях организма свободных и связанных молекул воды.

Здоровые и патологические ткани в организме человека можно различить по содержанию в них свободных и связанных молекул воды, рассказали специалисты. По их словам, этот показатель может выступать надежным маркером для диагностики таких нарушений, как диабет, ожирение и рак. 

Электромагнитное терагерцовое излучение наиболее чувствительно к содержанию и типу связи молекул воды в биологических тканях. Анализ с помощью такого излучения может стать основой высокоточного неинвазивного метода диагностики. 

По словам ученых, им удалось перейти от экспериментальных исследований к квантово-механическому моделированию механизмов оценки вероятности связывания молекул воды в патологических тканях. 

В дальнейшем научный коллектив ТГУ и СГУ намерен провести исследования содержания воды разных типов в жировых тканях с применением спектров комбинационного рассеяния, что позволит повысить эффективность диагностики различных патологий. 

«Проект нацелен на создание новых неинвазивных диагностических подходов, способных в отдельных случаях не только упростить, но и в сотни раз ускорить постановку диагноза», — сказал завлабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрий Кистенев.

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