Ученые Томского и Саратовского государственных университетов разрабатывают уникальную методику диагностики рака, диабета и ожирения, основанном на анализе содержания в тканях организма свободных и связанных молекул воды.
Здоровые и патологические ткани в организме человека можно
различить по содержанию в них свободных и связанных молекул воды, рассказали
специалисты. По их словам, этот показатель может выступать надежным маркером
для диагностики таких нарушений, как диабет, ожирение и рак.
Электромагнитное терагерцовое излучение наиболее
чувствительно к содержанию и типу связи молекул воды в биологических тканях.
Анализ с помощью такого излучения может стать основой высокоточного
неинвазивного метода диагностики.
По словам ученых, им удалось перейти от экспериментальных
исследований к квантово-механическому моделированию механизмов оценки
вероятности связывания молекул воды в патологических тканях.
В дальнейшем научный коллектив ТГУ и СГУ намерен провести
исследования содержания воды разных типов в жировых тканях с применением
спектров комбинационного рассеяния, что позволит повысить эффективность
диагностики различных патологий.
«Проект нацелен на создание новых неинвазивных диагностических подходов, способных в отдельных случаях не только упростить, но и в сотни раз ускорить постановку диагноза», — сказал завлабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрий Кистенев.