Ученые Томского и Саратовского государственных университетов разрабатывают уникальную методику диагностики рака, диабета и ожирения, основанном на анализе содержания в тканях организма свободных и связанных молекул воды.

Здоровые и патологические ткани в организме человека можно различить по содержанию в них свободных и связанных молекул воды, рассказали специалисты. По их словам, этот показатель может выступать надежным маркером для диагностики таких нарушений, как диабет, ожирение и рак.

Электромагнитное терагерцовое излучение наиболее чувствительно к содержанию и типу связи молекул воды в биологических тканях. Анализ с помощью такого излучения может стать основой высокоточного неинвазивного метода диагностики.

По словам ученых, им удалось перейти от экспериментальных исследований к квантово-механическому моделированию механизмов оценки вероятности связывания молекул воды в патологических тканях.

В дальнейшем научный коллектив ТГУ и СГУ намерен провести исследования содержания воды разных типов в жировых тканях с применением спектров комбинационного рассеяния, что позволит повысить эффективность диагностики различных патологий.

«Проект нацелен на создание новых неинвазивных диагностических подходов, способных в отдельных случаях не только упростить, но и в сотни раз ускорить постановку диагноза», — сказал завлабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрий Кистенев.