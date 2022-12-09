Погибшего нашли на пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Один человек погиб на пожаре гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки», пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.

Пожар начался в пятницу 05.59 в ТЦ. Предварительно, причиной ЧП стало замыкание электропроводки. Из-за взрыва банок с краской огонь быстро распространился на все здание гипермаркета.

«К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара. Проблемных вопросов нет», — сообщил ТАСС начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Пожар локализован, то есть огонь не угрожает людям, и не распространяется. После этого пожарные продолжают работу по проливке конструкций до полной ликвидации горения.