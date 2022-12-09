Глава Redmi предсказал скорую смерть игровых смартфонов

Глава Redmi Лю Вейбинг после знакомства с возможностями неигрового флагмана Xiaomi 13 высказал мнение о том, что в 2023 году людям уже не будут нужны игровые смартфоны.

«В 2023 году вам больше не нужен игровой смартфон, игровой смартфон обречен на смерть», — написал Лю на своей странице в китайской социальной сети Weibo.

Графическая производительность предстоящего Xiaomi 13 выросла на 42%, а процессор стал мощнее на 37%, сообщает MyDrivers. Это делает смартфон намного мощнее современных игровых устройств, при этом он потребляет значительно меньше энергии.

Пока неизвестно, скажется ли высказывание Лю на модельном ряде Redmi. Компания активно занимается производством геймерских линеек смартфонов, например, Redmi K40 Gaming Edition или Redmi K50 Gaming.