Взрыв произошел во время пожара в ТЦ «Мега Химки». ВИДЕО

Взрыв произошел в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки», который горит на площади 17 тысяч квадратных метров.

Пожар начался в пятницу 05.59 в ТЦ. Горела кровля, огонь начал быстро распространяться. Над зданием стоит огромный столб черного дыма. Внутри строительного магазина OBI много лакокрасочной и другой опасной продукции.

«В гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" произошел взрыв, потом обрушение», — сказал ТАСС источник в экстренных службах города.

Тушить пожар готова авиация, идет наращивание группировки. На помощь в тушении пожара отправились пожарно-спасательные подразделения из Москвы.