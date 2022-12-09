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Взрыв произошел во время пожара в ТЦ «Мега Химки». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС России

Взрыв произошел в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки», который горит на площади 17 тысяч квадратных метров.

Пожар начался в пятницу 05.59 в ТЦ. Горела кровля, огонь начал быстро распространяться. Над зданием стоит огромный столб черного дыма. Внутри строительного магазина OBI много лакокрасочной и другой опасной продукции.

«В гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" произошел взрыв, потом обрушение», — сказал ТАСС источник в экстренных службах города.

Тушить пожар готова авиация, идет наращивание группировки. На помощь в тушении пожара отправились пожарно-спасательные подразделения из Москвы.

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