Только 11 иностранных автобрендов остались в России

Только 14 автомобильных брендов из 60 остались на российском рынке, то российские и китайские марки, сообщила ассоциация «Российские автомобильные дилеры».

Из 14 оставшихся в России брендов только три отечественные: Lada, ГАЗ и УАЗ. Остальные китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda, приводит РИА Новости аналитику ассоциации.

Автомобильные компании начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине.

В РОАД решили не учитывать новые российские автомобильные бренды, — «Москвич» и Evolute. Их производство стартовало осенью.