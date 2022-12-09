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Только 11 иностранных автобрендов остались в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Только 14 автомобильных брендов из 60 остались на российском рынке, то российские и китайские марки, сообщила ассоциация «Российские автомобильные дилеры».

Из 14 оставшихся в России брендов только три отечественные: Lada, ГАЗ и УАЗ. Остальные китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda, приводит РИА Новости аналитику ассоциации.

Автомобильные компании начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине.

В РОАД решили не учитывать новые российские автомобильные бренды, — «Москвич» и Evolute. Их производство стартовало осенью. 

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