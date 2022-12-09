Асмус и Харламов устроили публичные разборки

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в 2020 году после семи лет брака, пара рассталась спокойно, но сейчас между бывшими супругами вспыхнул конфликт.

Началось все с рассказа Харламова о том, что однажды он не успел добежать до уборной и его вырвало на ручку двери от туалета. События происходили в доме, который по словам комика, он оставил Асмус после развода.

Кристина Асмус не смогла сдержаться и саркастично прокомментировала историю Харламова в соцсети. Она утверждает, что ни дома, ни денег он после развода ей не оставлял.

«У вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честностью <…> Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но постоянные публичные унижения матери вашего ребенка — не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом», — обратилась Асмус к Харламову.

Гарик Харламов, отвечая на слова бывшей супруги отметил, что у нее нет чувства юмора, поскольку шутка про дом и унижение человека — разные вещи.

«А про чувства такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете в своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок», — ответил Харламов.