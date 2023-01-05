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Первые 16 домов появятся в Норильске по программе реновации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пихтарь Виктор Дмитриевич / CC BY-SA 4.0

Первые 16 новых многоквартирных домов по программе реновации построят в Норильске до 2025 года, сообщил глава города Дмитрий Карасев.

Программа позволяет построить до 2025 года 16 многоквартирных домов и до 2035 года нужно построить около 80 домов разной этажности.

«Это позволяет нам качественно обновлять город. И на этих местах сейчас идет проектирование строительства жилых домов на шесть этажей, оборудованных лифтами. Это будут комфортные жилые дома эконом-класса, полностью с внутренней отделкой» — сказал Карасев.

#Город
Началась реновация Норильска

В новые дома переселят людей из ветхого и аварийного жилья. Карасев сообщил, что в Норильске расположены 859 жилых многоквартирных домов, 30% из них находятся на особом контроле из-за деформаций, подвижки грунтов, дефектов строительных конструкций. 

Каждый год Норильск выводит из эксплуатации один-два многоквартирных дома, а взамен ранее ничего не строилось.

Норильск — один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тысяч человек, 26% которых — сотрудники «Норникеля». Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы.

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