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Шинный завод загорелся в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Шинный завод загорелся в Барнауле минувшей ночью, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, пожарные спасли троих человек.

Как сообщает МЧС по Алтайскому краю, минувшей ночью загорелся цех одного из барнаульских предприятий по проспекту Космонавтов. Судя по опубликованным фото, речь идет о Шинном заводе.


Пожар тушат 110 человек, 33 единицы техники, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. На место происшествия прибыл пожарный поезд.

«Работа по тушению идет в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды», – уточнило ведомство.

Во время тушения пожарные спасли трех работников предприятия, их вывели из опасной зоны. Пожар локализован. Его причину установят эксперты пожарной лаборатории.

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