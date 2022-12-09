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Госдума рассмотрит инициативу о допуске подростков до выборов

Источник:
Sibnet.ru
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Переносная урна для голосвания
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, разрешающий голосовать гражданам, достигшим 16-летнего возраста. Сейчас делать выбор может только совершеннолетний.

Законы РФ, отмечают авторы инициативы, позволяют 16-летним гражданам вступать в брак, устраиваться на работу, открывать собственное дело. А значит, и голосовать на выборах они могут. К тому же, считают депутаты, многие молодые люди сейчас взрослеют гораздо раньше, чем принято считать.

«Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным», — цитируют «Известия» содержание пояснительной записки к законопроекту.

Один из авторов инициативы, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов объяснил, что инициатива появилось не на пустом месте, ее разработали по запросам, поступающим в Госдуму.

«Мы убеждены, что это повысит легитимность выборов. Потому что, если возраст изменят, то резко возрастет количество избирателей — почти на 3 миллиона. Причем большинство из них будут мотивированы голосовать и пойдут на участки», — резюмировал Леонов.

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Политика #Россия
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