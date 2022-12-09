Сотрудников ГИБДД научат гасить конфликты

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России выпустил методические рекомендации, где рассказывает какими словами общаться с водителями, и какие показывать жесты, чтобы не возникло конфликтов.
Методические рекомендации акцентируют внимание сотрудников ГИБДД, что есть блогеры, которые будут ради лайков провоцировать инспектора. Есть и просто агрессивные водители. Поэтому правильное поведение станет лучшим способом погасить конфликты.
Акцент на этикетных формах высказываний обезоруживает водителя, у сотрудника появляется моральное превосходство над ним.
Инспекторам рекомендую акцентировать внимание на положительных качествах водителя, сообщает «Российская газета».
Например: «Сергей Иванович, вы же самодостаточный человек, зачем вы проявляете грубость и агрессию?», «Как такой интеллигентный и рассудительный человек, как вы, может проявлять бестактность! Неужели вы могли произнести такое?».
Позы, жесты и мимика сотрудника не должны унижать личное достоинство гражданина. Не стоит указывать пальцем или жезлом в сторону гражданина или стоять «руки в боки». Также рекомендуется не нарушать личное пространство гражданина.
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