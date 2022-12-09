Сериал «Папины дочки» получит продолжение

Съемки новых серий «Папиных дочек» стартуют в ближайшее время, продолжение проекта зрители СТС увидят уже в 2023 году, сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал «Папины дочки» выходил на СТС с 2007 по 2013 годы. Всего вышло 20 сезонов (410 серий). Спустя 10 лет история героев продолжится.

Производством новых серий отвечает Start, режиссером выступит Александр Жигалкин, снявший предыдущие сезоны. Кого из любимых героев увидят зрители, создатели раскроют позже.

Сериал «Папины дочки» начинается с того, как от Сергея Васнецова уходит жена, оставив на его попечении пять дочек — модницу Машу, двоечницу Дашу, спортсменку Женю, вундеркинда Галину Сергеевну и малышку Полину (Пуговку).

За 20 сезонов девочки из «Папиных дочек» выросли обзавелись собственными семьями и построили карьеру. Также у некоторых героинь появились собственные дети.

После съемок в «Папиных дочках» актерскую карьеру продолжили Мирослава Карпович (Маша), Дарья Мельникова (Женя), Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна). Екатерина Старшова (Пуговка) посвятила жизнь фигурному катанию, а с 2019 года учится в МГУ на медицинском факультете. Анастасия Сиваева (Даша) некоторое время продолжала актерскую карьеру, но с 2015 года нигде не снимается и не ведет соцсети.