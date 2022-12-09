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Блинкен заявил о готовности США к контактам с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Department of State from United States

США настроены на поддержание контактов с Россией в тех сферах, где имеется возможность прогресса, при наличии заинтересованности американской стороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарю был задан вопрос о том, свидетельствуют ли договоренности между Москвой и Вашингтоном об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер о наличии потенциала для изменений в двусторонних отношениях.

«Мы постоянно демонстрировали, что, несмотря на наличие, мягко говоря, проблем в наших более широких отношениях, несмотря на военную агрессию России против Украины, мы можем работать по конкретным вопросам, определенным интересам, чтобы понять, можем ли мы добиться прогресса», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, есть составляющие наших отношений, в которых мы продолжаем поддерживать определенные контакты, к примеру, по контролю над вооружениями. «И мы продолжим делать это по мере необходимости с целью защиты американских национальных интересов», — отметил Блинкен.

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Политика #Мир
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