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Селин Дион отменила концерты из‑за редкого заболевания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Селин Дион

Певица Селин Дион сообщила о редком аутоимунном заболевании, которое мешает ей петь и двигаться. Поэтому она отменила тур по Европе.

В видеообращении к поклонникам Дион рассказала, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности. По словам певицы, таким заболеванием страдают примерно один человек на миллион.

Болезнь проявляется спазмами, которые мешают двигаться и задействовать голосовые связки на полную силу. Селин Дион отметила, что привыкла на 100% выкладываться на своих шоу, поэтому не готова сейчас выступать.

Сейчас с канадской певицей работает команда врачей, ее поддерживают ее дети, она каждый день занимается лечебной физкультурой. Селин Дион надеется когда-нибудь восстановиться и снова выйти на сцену.

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