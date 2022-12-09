Путин прибыл на саммит Евразийского экономического союза

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран союза обсудят формирование общего рынка газа и создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, развитие единого рынка услуг, рассказали ТАСС в пресс-служба Кремля.

На саммите также будет одобрен целый пакет документов, будут утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год, уточнили в пресс-службе

Помимо общего заседания, у Путина на полях саммита могут состояться и двусторонние встречи. В частности, запланирована двусторонняя беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В состав Евразийского экономического союза входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.