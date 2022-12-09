«ВКонтакте» показывает плашку с предупреждением перед попыткой захода в потенциально незаконные сообщества с ЛГБТ-контентом.

«В сообществе могут быть спорные материалы. Некоторые материалы сообщества могут считаться недопустимыми по законодательству РФ», — такое сообщение всплывает при попытке захода в определенные группы.

Фото: © скриншот vk.com

Затем можно прочитать пояснение от «ВКонтакте», там они сообщают, что сервис могут заблокировать за нарушение закона.

«ВКонтакте не принимает решения, какая информация может считаться недопустимой по законодательству страны, а какая — нет. Мы не можем быть уверены, какой контент будет запрещен на территории конкретного государства. ВКонтакте лишь предупреждает пользователей, что материалы могут оказаться спорными», — говорится в нем.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Согласно им, теперь полностью запрещена такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.