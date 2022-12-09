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Returnal выйдет на ПК в начале 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из игры Returnal
Фото: © Housemarque

Sony представила на церемонии Game Awards трейлер ПК-версии шутера Returnal. Релиз запланирован на начало 2023 года.

В роглайк-шутере Returnal игрокам предстоит взять на себя роль космической исследовательницы на враждебной планете, обнаружившей собственные мертвые тела. Она узнает, что после каждой гибели возвращается к моменту посадки и решает разобраться в причинах происходящего.

Игра сочетает в себе элементы шутера, роглайк и психологического хоррора. Релиз на PlayStation 5 состоялся в апреле 2021 года и практически сразу появились слухи о выходе ПК-версии, несмотря на заявления Sony об эксклюзивности проекта.

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