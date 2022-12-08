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Жители Южной Кореи станут на год моложе

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Daniel Andrew Szpunar / CC BY-SA 4.0

Республика Корея откажется от традиционных систем отсчета возраста человека и перейдет к общепризнанной в мире, соответствующее решение принял парламент страны.

Сейчас в стране используются три системы счета возраста. По так называемой «корейской традиции» считается, что при рождении ребенку год. При этом первый день каждого нового года по лунному календарю человеку добавляется еще один год.

Таким образом, если ребенок родился 8 декабря 2022 года, считается, что ему уже год, а в первый день нового лунного года ему будет два года. В результате человек обгоняет свой биологический возраст.

Вторая используемая традиция предполагает, что при рождении ребенку ноль лет, но каждый год ему добавляют с 1 января. Эту систему обычно применяют, когда речь идет о достижении официальных возрастных порогов — в частности, для покупки алкоголя.

При этом в Корее применяется и международная система, когда при рождении ребенку ноль лет, а в день его рождения прибавляется год. Поэтому при оформлении документов корейцев просят уточнить, по какой именно системе они указывают свой возраст.

Переход к единой системе счета возраста устранит путаницу при оказании гражданам различных услуг. Закон вступит в силу с июня 2023 года — в результате некоторые граждане Кореи по документам станут на год моложе.

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Жизнь #О людях
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