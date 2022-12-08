Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия украинской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?», — сказал глава государства.

Путин также назвал актом геноцида препятствование подаче воды в Донецк со стороны украинских вооруженных сил. Он напомнил, что западные страны предпочитают молчать об этом.

«Вообще! Молчок полный! Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную», — подчеркнул Путин, уточнив, что это не помешает России выполнить боевые задачи.