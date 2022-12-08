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Госдума запретила суррогатное материнство для иностранцев

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Госдума одобрила законопроект о запрете суррогатного материнства в России в интересах иностранных граждан. Он не будет распространяться на случаи, когда в зарегистрированном браке состоят иностранец и российский гражданин.

Разработчики документа отметили, что новая мера позволит сохранить 14 миллиардов рублей бюджетных денег, которые тратились на суррогатное материнство в интересах иностранных граждан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятый закон позволит предотвратить торговлю детьми, «защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

Согласно закону, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.

Закон также предлагает обязательное получение рожденными такими матерями детьми гражданства России.

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