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Кремль подтвердил возможность завершить СВО «завтра»

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Военный конфликт на Украине может закончиться «завтра», но для этого нужна воля украинского руководства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в видеообращении заявил, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году. «Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал он.

Киев ранее неоднократно заявлял, что главное условие завершения конфликта — это полный вывод российских войск со всех занятых территорий, включая Крым, а также возмещение всех убытков.

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