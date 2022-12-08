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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль заявил о рисках нападения на Крым и Севастополь

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: mil.ru / CC BY-SA 4.0

Риски для безопасности Крыма и Севастополя по-прежнему остаются риски, но для их устранения принимаются эффективные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, сохраняются ли риски нападения на Крым в свете сообщений о новых сбитых беспилотниках над Севастополем, а также о задержании украинских шпионов, Песков ответил: «Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов».

«Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабль Черноморского флота сбил дрон над Черным морем в акватории Севастополя.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Конфликты
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