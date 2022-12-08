Кремль заявил о рисках нападения на Крым и Севастополь

Риски для безопасности Крыма и Севастополя по-прежнему остаются риски, но для их устранения принимаются эффективные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, сохраняются ли риски нападения на Крым в свете сообщений о новых сбитых беспилотниках над Севастополем, а также о задержании украинских шпионов, Песков ответил: «Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов».

«Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабль Черноморского флота сбил дрон над Черным морем в акватории Севастополя.