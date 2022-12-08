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Новую станцию метро Новосибирска сдадут в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил, что сдать в эксплуатацию станцию метрополитена «Спортивная» в этом году не удастся, сообщил на пресс-конференции.

«Физически работы будут закончены до конца этого года. Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию и решить все, что называется, «бумажные» вопросы», – сказал Локоть.

Сроки сдачи объекта уже переносились. Сначала власти говорили о сдаче объекта в сентябре, а затем в декабре. Стоимость строительства «Спортивной» составляет 3 миллиарда рублей.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта.

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pepelmetal

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Nik3316

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mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!