Новую станцию метро Новосибирска сдадут в 2023 году

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил, что сдать в эксплуатацию станцию метрополитена «Спортивная» в этом году не удастся, сообщил на пресс-конференции.
«Физически работы будут закончены до конца этого года. Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию и решить все, что называется, «бумажные» вопросы», – сказал Локоть.
Сроки сдачи объекта уже переносились. Сначала власти говорили о сдаче объекта в сентябре, а затем в декабре. Стоимость строительства «Спортивной» составляет 3 миллиарда рублей.
Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта.
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