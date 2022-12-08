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Поддержка NFT появилась в Winamp

Источник:
Sibnet.ru
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Беспроводные наушники на столе
Фото: © Simon Hrozian / Unsplash License

Новая версия проигрывателя Winamp 5.9.1 получила поддержку NFT-треков и интеграцию с криптовалютным кошельком Metamask. Музыка из невзаимозаменяемых токенов воспроизводится так же, как и любые другие аудиофайлы.

«Winamp всегда был связан с доступностью и инновациями, и сегодня мы с гордостью запускаем самый первый автономный проигрыватель, считывающий аудио NFT и другие существующие форматы», — написал в официальном релизе генеральный директор Winamp Александр Сабоундджян.

Привязать кошелек Metamask можно через браузеры Brave, Chrome или Firefox. После интеграции он автоматически подключит к Winamp все имеющиеся у пользователя NFT-композиции.

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В предстоящем обновлении в начале 2023 года Winamp внедрит специальный сервис для артистов и фанатов. Детальный функционал не озвучивается, но речь может идти о прямых продажах токенов или организации концертов через сервисы плеера. Известно, что обновление будет кроссплатформенным.

Winamp — один из старейших музыкальных проигрывателей для ПК, созданный в 1997 году компанией Nullsoft. В 2013 году разработка плеера была прекращена, но с 2018 года ведется работа по его перезапуску в качестве единой мультимедиаплатформы.

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Топ комментариев

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

Nik3316

сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!