Самая сексуальная футболистка выбрала между Роналду и Месси

Нападающая женской сборной Хорватии, самая сексуальная футболистка мира Ана Мария Маркович выбрала между Лионелем Мессии и Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Криштиану. Есть только один седьмой номер», — написала Маркович в Twitter, ответив на вопрос болельщиков.

Маркович уже говорила, что Роналду — ее кумир, причем интерес не только профессиональный, и она готова ждать футболиста.

Девушку часто называют самой красивой и самой сексуальной футболисткой в мире. С 2019 года она представляет швейцарский клуб «Грассхоппер» и также выступает за сборную Хорватии.