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Самая сексуальная футболистка выбрала между Роналду и Месси

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Аны Марии Маркович

Нападающая женской сборной Хорватии, самая сексуальная футболистка мира Ана Мария Маркович выбрала между Лионелем Мессии и Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Криштиану. Есть только один седьмой номер», — написала Маркович в Twitter, ответив на вопрос болельщиков.

Маркович уже говорила, что Роналду — ее кумир, причем интерес не только профессиональный, и она готова ждать футболиста.

Девушку часто называют самой красивой и самой сексуальной футболисткой в мире. С 2019 года она представляет швейцарский клуб «Грассхоппер» и также выступает за сборную Хорватии.

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