Встроенная функция записи экрана появится в Windows 11

Microsoft планирует бета-тест опции записи экрана в Windows 11 в ближайшие недели. Пользователи смогут записывать свои действия в играх и приложениях без стороннего софта.

Программа записи экрана появится благодаря взаимодействию с сервисом Shipping Tool, сообщает портал Windows Latest со ссылкой на ветку Microsoft на форуме Feedback Hub. Готовый клип можно будет просмотреть прямо в приложении или перейти к созданию нового.

Запись экрана полезна, например, при необходимости сообщить об ошибке в программе или на сайте. Она позволяет создать клип с порядком действий для обращения в поддержку. Геймеры и блогеры смогут делать ролики без использования стороннего софта.

Фото: © Microsoft

Сроки выхода функции записи экрана в Windows 11 пока не разглашаются. Портал Windows Latest считает, что ее бета-тест начнется в ближайшие недели.