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Встроенная функция записи экрана появится в Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Человек работает за ПК в темноте
Фото: © O?uzhan Akdo?an / Unsplash License

Microsoft планирует бета-тест опции записи экрана в Windows 11 в ближайшие недели. Пользователи смогут записывать свои действия в играх и приложениях без стороннего софта.

Программа записи экрана появится благодаря взаимодействию с сервисом Shipping Tool, сообщает портал Windows Latest со ссылкой на ветку Microsoft на форуме Feedback Hub. Готовый клип можно будет просмотреть прямо в приложении или перейти к созданию нового.

Запись экрана полезна, например, при необходимости сообщить об ошибке в программе или на сайте. Она позволяет создать клип с порядком действий для обращения в поддержку. Геймеры и блогеры смогут делать ролики без использования стороннего софта.

Фото: © Microsoft

Сроки выхода функции записи экрана в Windows 11 пока не разглашаются. Портал Windows Latest считает, что ее бета-тест начнется в ближайшие недели.

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Топ комментариев

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

Nik3316

сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!