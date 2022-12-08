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Эксперты оценили угрозы атак Киева по военным объектам в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dean Johnson

Представитель правительства Украины заявил, что украинские военные смогут поражать цели на территории России, в том числе в Сибири. Но военные эксперты в России считают, что это маловероятно.

«У нас нет ограничений по дальности. Мы на Украине знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и в России не будет безопасных зон», — сказал Financial Times неназванный советник правительства Украины по вопросам обороны.

Военные эксперты на телеканале «Россия 1» обсудили возможные «удары по Сибири». Они отметили, что ракет такой дальности нет, и грозить могут лишь «диверсионные акты» граждан, которые находятся внутри страны.

Во вторник, 6 декабря, беспилотник атаковал курский аэродром. В результате загорелся нефтенакопитель. Пожар был локализован.

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