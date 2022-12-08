Google представил главные фильмы и сериалы года

Фото: © кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

Google подвел итоги года и назвал, какими фильмами и сериалами пользователи Сети интересовались больше всего.

Самым популярным фильмом в поисковой системе стал «Тор. Любовь и гром». На втором месте — «Черный Адам». Далее следуют фильмы «Топ Ган 2: Маверик», «Бэтмен» и мультфильм «Энканто».

Лидером среди сериалов стало телешоу «Эйфория». На втором месте приквел «Игры престолов» — «Дом Дракона». В пятерку вошли также «Лунный рыцарь», «Наблюдатель» и «Изобретая Анну».