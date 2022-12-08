НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Google представил главные фильмы и сериалы года

Источник:
Sibnet.ru
600 0
Фото: © кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

Google подвел итоги года и назвал, какими фильмами и сериалами пользователи Сети интересовались больше всего.

Самым популярным фильмом в поисковой системе стал «Тор. Любовь и гром». На втором месте — «Черный Адам». Далее следуют фильмы «Топ Ган 2: Маверик», «Бэтмен» и мультфильм «Энканто».

Лидером среди сериалов стало телешоу «Эйфория». На втором месте приквел «Игры престолов» — «Дом Дракона». В пятерку вошли также «Лунный рыцарь», «Наблюдатель» и «Изобретая Анну».

Еще по теме
«Аватар: Путь воды» получил первые восторженные отзывы
Ана де Армас благодаря Монро стала самой популярной актрисой
Фильм про контрразведку «Тень. Взять Гордея» вышел в прокат
Сериал «Уиллоу»: возвращение культовой сказки
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верещагин выбил друга из шоу «Звезды в Африке 3»
Российские войска перешли в наступление
Геймерам предложили заработать на сдаче в аренду своих ПК
Вышла игра The Callisto Protocol
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
36
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
36
Раскрыто число погибших на аэродроме стратегической авиации
26
Соцсети сообщили о взрыве на аэродроме стратегической авиации
24
Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена
22
Россия отвергла потолок цен на нефть