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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский корабль сбил беспилотник у Севастополя

Источник:
Sibnet.ru
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Корабль Черноморского флота Росси сбил беспилотник над акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, «военные, как всегда, сработали четко».

Севастополь — база Черноморского флота России — неоднократно подвергался атакам беспилотников. Во вторник, 6 декабря в море на большом удалении от Севастополя были уничтожены два беспилотных летательных аппарата.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

pepelmetal

"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...

Nik3316

сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...

mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!