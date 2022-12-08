Российский корабль сбил беспилотник у Севастополя

Корабль Черноморского флота Росси сбил беспилотник над акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
По его словам, «военные, как всегда, сработали четко».
Севастополь — база Черноморского флота России — неоднократно подвергался атакам беспилотников. Во вторник, 6 декабря в море на большом удалении от Севастополя были уничтожены два беспилотных летательных аппарата.
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mosquito__2010Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....
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