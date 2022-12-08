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Пост депутата про деревянный туалет прославил Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Туалет до ремонта
Фото: © youtube.com

Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина опубликовала в соцсетях пост о ремонте деревянного туалета на остановке ОРМЗ, сообщение завирусилось и «прославило» город.

Каверзина обратилась в мэрию Новосибирска и добилась, чтобы у деревянного туалета на конечной остановке городского автобуса №23 появилась дверь, а также его обработали антисептиком. Туалет нужен для водителей и кондукторов транспорта на конечной.

Она написала пост про решение проблемы. А затем кто-то опубликовал от ее имени пост в твиттере. Так, история с деревянным туалетом в Новосибирске набрала популярность в интернете, а затем и во всех федеральных и даже мировых СМИ.

«На самом деле, это территории Новосибирского района. Так конечная остановка городских автобусов попала. Депутатом Новосибирского района является Татьяна Сазонова. Как раз в комиссию по транспорту входит. Татьяна Евгеньевна, может вы займетесь проблемами той территории, где вы депутат и на которой обязаны работать? Чтоб весь мир не смеялся над деревянными туалетами для водителей», — написала Каверзина.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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