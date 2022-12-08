Свиной грипп пришел в Россию всерьез

Вирус свиного гриппа «пришел в Россию всерьез», его новый штамм негативно влияет на здоровье, а в ряде случаев приводит к смерти, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью», — объяснила Попова Наиле Аскер-заде в интервью в программе «Вести».

Для людей с ослабленным иммунитетом нередки летальные случаи при заражении этим вирусом. Но система здравоохранения готова к борьбе с заболеванием и к приему большого количества пациентов, заверила глава ведомства.

Основными меры профилактики — маски, чистые руки, и чистые гаджеты. «Такие же, которые мы так хорошо выучили за предыдущие три года», — отметила Попова.

Новый штамм вируса гриппа обнаружен уже в 74 регионах страны. Министерство здравоохранения рекомендовало жителям России носить маски в общественных местах, так как параллельно с гриппом в стране увеличивается заболеваемость COVID-19.