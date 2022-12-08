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Проезд на транспорте в Новосибирске резко подорожает

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 30 рублей в Новосибирске с 23 декабря, сообщает мэрия города.

В Новосибирске тариф на проезд в трамвае и троллейбусе составляет 25 рублей, в автобусе 26 рублей. 

Это ниже, чем в большинстве сибирских городов до ежегодного изменения стоимости проезда: в Красноярске (28 и 32 рубля соответственно), в Омске и Кемерове (30 рублей), в Тюмени (29 рублей), в Барнауле (28 рублей).

Рост стоимости проезда связан с ростом цен на горюче-смазочные материалы, оплату труда, капитальный и текущий ремонт.

Так как в 2022 году мэрия получила часть полномочий по регулированию тарифов на транспорт, она рассчитала стоимость проезда в размере 30 рублей. Дальше повысить тариф смогут не ранее 24 декабря 2023 года.

Тариф на метро пока не изменен, правом это сделать обладает областной регулирующий орган – департамент по тарифам Новосибирской области.

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