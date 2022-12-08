Ана де Армас благодаря Монро стала самой популярной актрисой

Ана де Армас стала самой популярной актрисой 2022 года, ее страницу на сайте IMDb просматривали больше остальных зарубежных артистов.

Первое место Ане де Армас принесла роль в фильме «Блондинка», где актриса сыграла Мэрилин Монро. Фильм вышел на Netflix в сентябре.

На втором и третьем месте рейтинга актрисы Эмма Д'Арси и Милли Олкок. Они сыграли Рейениру Таргариен в разные периоды жизни в сериале «Дом Дракона».

Четвертое место занял актер Джозеф Куинн, знаменитый по сериалу «Очень странные дела». На пятой строчке — звезда сериала «Озарк» Джулия Гарнер.

В десятке самых популярных актеров 2022 также Милли Бобби Браун, Остин Батлер, Лили Джеймс, Зои Кравиц и Джейми Кэмпбелл Бауэр.