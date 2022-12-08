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Ана де Армас благодаря Монро стала самой популярной актрисой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Ана де Армас стала самой популярной актрисой 2022 года, ее страницу на сайте IMDb просматривали больше остальных зарубежных артистов.

Первое место Ане де Армас принесла роль в фильме «Блондинка», где актриса сыграла Мэрилин Монро. Фильм вышел на Netflix в сентябре.

На втором и третьем месте рейтинга актрисы Эмма Д'Арси и Милли Олкок. Они сыграли Рейениру Таргариен в разные периоды жизни в сериале «Дом Дракона».

Четвертое место занял актер Джозеф Куинн, знаменитый по сериалу «Очень странные дела». На пятой строчке — звезда сериала «Озарк» Джулия Гарнер.

В десятке самых популярных актеров 2022 также Милли Бобби Браун, Остин Батлер, Лили Джеймс, Зои Кравиц и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

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