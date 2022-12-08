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Фильм про контрразведку «Тень. Взять Гордея» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Тень. Взять Гордея»

Детективный фильм «Тень. Взять Гордея» от режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной вышел в кинопрокат, проект претендует на приличные кассовые сборы.

Фильм «Тень. Взять Гордея» рассказывает о контрразведчиках. По сюжету неуловимый шпион, именуемый как Гордей появляется в Москве, угрожая национальной безопасности страны. На его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Шпионская игра перерастает в схватку за жизнь.

Главные роли в фильме сыграли Олег Гаас, Екатерина Шарыкина, Денис Пьянов, Татьяна Бабенкова, Филипп Янковский.

История создания картины началась с реального дела, которым с режиссером Ильей Куликовым поделился его товарищ, работающий в контрразведке.

«Он рассказал мне очень любопытный эпизод, как шпион передавал информацию своему заказчику из американской разведки. Они смогли раскрыть его способ и в итоге поймали. Там была настолько гениально простая схема шпионажа, что я сразу подумал, что вокруг этого можно завертеть интересный сюжет», — рассказал Куликов.

Детективный триллер претендует собрать в кинотеатрах неплохие деньги. На предпродажах билетов «Тень. Взять Гордея» заработал почти 170 тысяч рублей.

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