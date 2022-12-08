Россия поставила на паузу переговоры с США о ядерном оружии

Переговоры России и США по стратегической стабильности и стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) поставлены на паузу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, это правильная оценка — они именно поставлены на паузу, они не прекращены», — сказал Рябков в интервью «Известиям». «Решение было трудным, это решение было политическим», — добавил он.

«Уже сказано не раз, что ситуация со все более глубокой и все более опасной вовлеченностью США в происходящее на Украине и вокруг нее оказала непосредственное влияние на наши соображения о том, проводить ли именно сейчас эту встречу», — пояснил Рябков.

При этом он подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность односторонних уступок в диалоге с США по стратегической стабильности, но готова возобновить диалог на равноправной и сбалансированной основе.