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Россия поставила на паузу переговоры с США о ядерном оружии

Источник:
«Известия»
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Фото: Grey Devey / CC BY-SA 3.0

Переговоры России и США по стратегической стабильности и стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) поставлены на паузу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, это правильная оценка — они именно поставлены на паузу, они не прекращены», — сказал Рябков в интервью «Известиям». «Решение было трудным, это решение было политическим», — добавил он.

«Уже сказано не раз, что ситуация со все более глубокой и все более опасной вовлеченностью США в происходящее на Украине и вокруг нее оказала непосредственное влияние на наши соображения о том, проводить ли именно сейчас эту встречу», — пояснил Рябков.

При этом он подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность односторонних уступок в диалоге с США по стратегической стабильности, но готова возобновить диалог на равноправной и сбалансированной основе.

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