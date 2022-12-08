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Представлен девятый пакет санкций против России

Источник:
ТАСС
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Фото: European Parliament / Attribution License

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России. Он будет включать экспортные ограничения на поставки беспилотников и санкции в отношении трех российских банков.

Также новый пакет предусматривает расширение уже введенных ограничений против российской энергетической и горнодобывающей промышленности, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме этого, в черный список Евросоюза планируется добавить почти 200 человек, четыре телеканала, российские компании оборонно-промышленного комплекса. Предлагается блокировать все транзакции Всероссийского банка развития регионов.

Девятый пакет санкций пока находится на стадии обсуждений. На следующей неделе Совет ЕС должен утвердить новые ограничительные меры против России.

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Политика #Мир
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