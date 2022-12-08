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Жители Земли увидят уникальное затмение Марса Луной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Затмение Марса Луной произойдет в четверг утром, сообщает пресс-служба Московского планетария. При этом затмение совпадет с полнолунием и противостоянием Красной планеты, что делает его уникальным.

Таким образом, земляне станут свидетелями сразу трех интересных астрономических событий — полнолуния, противостояния Марса и его покрытия полной Луной.

Астрономы отмечают, что Луна в четверг будет полной, а видимые размеры и блеск Марса — максимальными за двухлетний период. Это делает условия максимально благоприятными для наблюдения.

Полнолуние наступит в 7.10 по московскому времени, а Марс окажется в точке противостояния Солнцу в 8.35. Затмение Марса Луной будет наблюдаться с 05.16 до 09.13 по Москве.

Его будет хорошо видно из северных и восточных регионов европейской части России, кроме юго-восточных районов. Луна и Марс будут располагаться очень низко над северо-западным горизонтом.

Справка

Противостояние — это сближение Земли и Марса, когда Солнце, Земля и Марс располагаются на одной линии, в которой Марс противостоит Солнцу, а Земля находится посередине. Противостояния Марса происходят каждые два года.

Затмение — астрономическое явление, когда одно небесное тело полностью или частично заслоняет другое небесное тело.

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