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Российский ноутбук с Astra Linux поступил в продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: John Beans / Attribution License

Российский бренд Unchartevice сообщил о старте розничных продаж ноутбука Unchartevice 6540 на базе операционной системы Astra Linux. Рекомендованная стоимость составляет 39 990 рублей.

Ноутбук получил металлический корпус и шарниры, которые рассчитаны на миллион открытий и закрытий. Он оснащен IPS-дисплеем с диагональю 14,1 дюйма разрешением 1920x1080 пикселей.

Ключевым «железом» выступает процессор AMD Ryzen 3 3250U с графическим ускорителем RX Vega 3. В ноутбуке также установлен твердотельный накопитель от Samsung Electronics на 256 ГБ и одна планка памяти DDR 4 емкостью 16 ГБ.

Дополнительным оснащением выступают встроенные микрофон и камеру, модули Wi-Fi и Bluetooth 4.2, слот для карт памяти MicroSD. Емкость аккумуляторной батареи составляет 6000 мАч.

Unchartevice 6540 использует в качестве программной начинки последнюю версию отечественной операционной системы Astra Linux с возможностью получать оперативные обновления.

Тема: Человек и компьютер
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