Apple Music получит функцию караоке

Фирменный музыкальный сервис Apple Music в ближайшее время получит новую функцию под названием Sing — она позволит использовать платформу в качестве инструмента для караоке.

С помощью функции пользователи Apple Music смогут выбирать уровень громкости оригинальной аудиодорожки, микшировать треки друг с другом, а также петь композицию в несколько голосов, сообщает пресс-служба компании.

Синхронизированный с музыкой текст будет транслироваться специальным алгоритмом с искусственным интеллектом, который подгонит его под музыку с учетом дополнительного голоса.

Опция Apple Music Sing будет доступна в конце декабря для подписчиков Apple Music по всему миру. Отмечается, что ее поддержку получит приложение на iPhone, iPad и новом Apple TV 4K.