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Apple Music получит функцию караоке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: freestocks.org / Public Domain Dedication (CC0)

Фирменный музыкальный сервис Apple Music в ближайшее время получит новую функцию под названием Sing — она позволит использовать платформу в качестве инструмента для караоке.

С помощью функции пользователи Apple Music смогут выбирать уровень громкости оригинальной аудиодорожки, микшировать треки друг с другом, а также петь композицию в несколько голосов, сообщает пресс-служба компании.

Синхронизированный с музыкой текст будет транслироваться специальным алгоритмом с искусственным интеллектом, который подгонит его под музыку с учетом дополнительного голоса.

Опция Apple Music Sing будет доступна в конце декабря для подписчиков Apple Music по всему миру. Отмечается, что ее поддержку получит приложение на iPhone, iPad и новом Apple TV 4K.

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ra9unx

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Nik3316

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pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!

c2h5oh76

очень интересно, кто из ципсошников, еще в сети ?