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Путин оценил необходимость дополнительной мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Необходимости в проведении дополнительной мобилизации в настоящее время нет, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека, сообщает пресс-служба Кремля.

«По поводу возможной дальнейшей мобилизации. У нас из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне проведения операции, то есть половина. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина — 77 тысяч — находятся в боевых подразделениях», — сказал Путин.

При этом он уточнил, что еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах, где проходят дополнительную подготовку. В этих условиях «необходимости в дополнительной мобилизации нет никакой», подчеркнул президент.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил, что мероприятия в рамках частичной мобилизации закончены, призваны 318 тысяч человек.

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